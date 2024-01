Concluso progetto “Solidarity Coin”: sostegno di famiglie indigenti e contrasto a spreco alimentare

Sono stati presentati questa mattina a Bisceglie, in una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala degli Specchi di palazzo Tupputi, i risultati del progetto “Solidarity Coin”, finalizzato al rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione della Legge Regionale n. 13/2017.

L’iniziativa, promossa dall’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie, diretto da Alessandro Nicola Attolico, in sinergia con gli Assessorati ai servizi sociali delle due Città, coordinati dalle Assessore Roberta Rigante per Bisceglie e Alessandra Rondinone per Trani, ha coinvolto diverse associazioni del territorio attive nel terzo settore: Legambiente Trani, le Caritas cittadine di Bisceglie e Trani, Terre Solidali, Il Colore degli Anni, Misericordia Trani, Orizzonti, Il Buon Samaritano, Delfino Blu e l’Ambulatorio popolare di Barletta, alle quali si è aggiunto anche il Rotary di Bisceglie.

La valenza del progetto, come illustrato stamane nella conferenza moderata dal giornalista Giovanni Di Benedetto, nella quale sono state esposte tutte le attività realizzate, è stata molteplice: sostenere oltre cento famiglie in stato di indigenza, individuate dai Servizi Sociali Professionali dei due Comuni; rendere i beneficiari partecipi di attività di volontariato nel campo del contrasto agli sprechi alimentari, come la raccolta e la redistribuzione delle eccedenze, contribuendo così a rafforzare le reti già attive a Bisceglie e Trani; innescare un processo di scambio basato sulla solidarietà e sulla riattivazione sociale, che ha dato motivazione ai partecipanti, favorendone l’inclusione sociale. I beneficiari che hanno donato il loro tempo hanno infatti ricevuto Coin, una forma di buoni spesa.

Il coinvolgimento di oltre 350 studenti della scuola secondarie di primo grado “Battisti-Ferraris” di Bisceglie e dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Aldo Moro” di Trani ha ulteriormente valorizzato e dato senso all’iniziativa, che ha avuto una durata di 18 mesi.

“Plaudo all’attività svolta in sinergia dai tanti attori impegnati in questo progetto innovativo e meritorio, una vera e propria rete solidale forte e coesa che, coinvolgendo anche le scuole, ha avuto il merito di sostenere famiglie in difficoltà, non con un semplice sussidio ma in maniera proattiva, coinvolgendole in attività solidali. I beneficiari hanno contribuito a recuperare beni alimentari invenduti ma ancora buoni e ciò è servito, oltre che a contrastare lo spreco di cibo, a sostenere altre famiglie in condizioni di disagio: un effetto moltiplicatore dagli indubbi effetti benefici”, ha commentato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

“Un’iniziativa che ha permesso di passare dall’assistenzialismo puro ad una forma di intervento partecipato e consapevole che ha visto i beneficiari attivarsi in una rete virtuosa sul territorio utile a sé e alla comunità”, ha sottolineato Alessandra Rondinone, Assessore Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Diritti dell’Infanzia del Comune di Trani.