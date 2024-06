Conclusa fase istruttoria Parco Naturale Regionale “Lama di S. Croce”, soddisfatte le associazioni

Si è svolta ieri mattina presso la Regione Puglia la terza Conferenza di Servizi istruttoria ex art. 14, comma 1, legge n. 241/1990, nell’ambito del procedimento per l’istituzione del Parco Naturale Regionale “Lama Santa Croce”.

Durante la riunione si è discusso sulle linee guida del Documento di Indirizzo che rappresenterà la traccia per la futura governance del Parco. Le Associazioni, presenti con i loro soci, hanno espresso il loro apprezzamento per il lavoro solto dagli Uffici regionali e dalla Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie e hanno ringraziato le Amministrazioni comunali che dal 2018 hanno favorito l’iter amministrativo. Oggi si è conclusa la fase istruttoria che ha sancito definitivamente i confini del Parco Regionale, con la prospettiva di allargamento ai comuni limitrofi per continuità territoriale e per le affinità naturalistiche, paesaggistiche e geomorfologiche.

“Le Associazioni esprimono tutta la loro soddisfazione per la conclusione del procedimento istruttorio – si legge nella nota – durante il quale hanno offerto il loro contributo responsabile, agevolando il lavoro degli Uffici con proposte costruttive e dimostrando il loro intento collaborativo, in quanto l’istituzione del Parco rappresenta la sintesi delle loro richieste di tutela, valorizzazione e salvaguardia del territorio. Per questo sarà importante nel prossimo futuro il coinvolgimento attivo delle Associazioni nella governance del Parco, affinché quel sentimento comune di tutela ambientale trovi concreta attuazione con lo Sviluppo Sostenibile delle scelte”.