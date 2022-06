Conclusa due giorni su imprenditoria femminile organizzata da Associazione “Borgo Antico”

Il 30 e 31 maggio si è svolto nel Salone degli Specchi di Palazzo Tupputi il workshop sull’imprenditoria femminile organizzato dall’Associazione Borgo Antico al termine dell’iniziativa “Donn&Maggio”, che ha permesso a decine di artigiane, artiste e commercianti di esporre le proprie creazioni all’interno del centro storico per un intero mese. Le due giornate di lavoro si sono concentrate sulle possibilità attualmente esistenti per incentivare le donne ad entrare nel mondo delle imprese e ad avviare la propria esperienza imprenditoriale, supportando le loro competenze e creatività per la realizzazione di progetti innovativi, attraverso contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

“Già con l’iniziativa primaverile di Donn&Maggio abbiamo intercettato e fatto emergere le grandi potenzialità delle artiste e delle artigiane biscegliesi, pronte a lanciarsi nel mondo dell’imprenditoria, ma spesso prive degli strumenti necessari per avviare un progetto”, spiega il presidente dell’Associazione Borgo Antico, Sergio Silvestris. “Ci è sembrato quindi giusto concludere questo esperimento con una due giorni finalizzata a fornire informazioni utili sulle possibilità concrete di finanziamento e sulle opportunità da sfruttare per valorizzare il genio, l’intraprendenza e la tenacia delle donne nel mondo dell’impresa nelle sue diverse espressioni. Ringrazio sentitamente tutte le relatrici e le stimate professioniste che sono intervenute durante il workshop, che hanno saputo spiegare in maniera chiara ed esaustiva quali sono le sfide che una donna deve affrontare oggi per avviare un’attività imprenditoriale, ma anche indicare puntualmente i modi per poter raggiungere questo importante obiettivo”.

Nel corso del workshop si sono susseguiti gli interventi di Nadia Di Liddo, responsabile Comunicazione e Animazione territoriale Gal Ponte Lama, Katia Todisco, responsabile dello Sportello di Finanzia Agevolata di Confcommercio Bisceglie, Alessandra Di Pierro, Quadro direttivo presso Monte dei Paschi di Siena, e Angela Superbo, direttore della scuola di formazione Jobempower di Bitonto.