Concerto Clementino, Rutigliano: “Bisceglie Approdi non ha ricevuto omaggi da distribuire”

“In qualità di Amministratore Unico della società Bisceglie Approdi Spa, mi trovo a dover smentire pubblicamente le recenti affermazioni secondo cui la nostra società, partecipata dal Comune di Bisceglie, starebbe offrendo biglietti gratuiti agli utenti del porto in rapporto ‘acquista 2, ottieni 1 gratis”. È quello che scrive l’ingegner Nicola Rutigliano in un comunicato stampa che arriva dopo la presentazione di una interrogazione consiliare da parte del gruppo Nel Modo Giusto (LEGGI QUI) relativamente all’evento del rapper Clementino che, questa sera, venerdì 28 giugno, aprirà il Rush Summer Festival a Bisceglie.

“La società Bisceglie Approdi Spa è stata coinvolta dall’organizzazione dell’evento in questione per motivi di sicurezza e ordine pubblico, poiché il concerto si svolgerà in parte nell’area demaniale in concessione alla nostra società. Dal piano di sicurezza della manifestazione e dalle successive integrazioni emerge che non sarà possibile entrare nel porto turistico il 28 giugno dopo le ore 19, né uscirne prima della fine della manifestazione. È per questo che gli organizzatori dell’evento a pagamento, riconoscendo il potenziale disservizio momentaneo per i clienti del porto turistico, hanno proposto un’agevolazione nell’acquisto dei biglietti, offrendo un biglietto omaggio per ogni biglietto acquistato”, spiega Rutigliano.

“Per motivi legati alla privacy, la società ha gestito direttamente la comunicazione inviando direttamente un messaggio ai propri clienti per comunicare l’iniziativa promossa dall’organizzatore dell’evento. La Bisceglie Approdi Spa non ha ricevuto alcun biglietto omaggio da distribuire, non ha effettuato la vendita di biglietti e, al momento, l’offerta commerciale proposta ha trovato riscontro positivo in circa 5 clienti su circa 400 contratti sottoscritti. Pertanto, ritengo che le dichiarazioni apparse sulla stampa da parte di alcuni politici locali siano assolutamente false e fuorvianti rispetto alla realtà dei fatti”, conclude l’amministratore della società che gestisce il Porto Turistico di Bisceglie.