Concerto “Baroque Time” per l’aperitivo musicale a Santa Margherita

Tornano gli aperitivi musicali a Santa Margherita. Dopo l’ottima riuscita del primo appuntamento di marzo, oggi, 10 aprile dalle 11.30 la chiesa medievale biscegliese sarà protagonista del concerto “Baroque Time” dell’AlterAzioni String Ensemble.

La rassegna musicale, patrocinata dal Comune di Bisceglie, è organizzata da Associazione 21 e AlterAzioni, realtà impegnate quotidianamente nella valorizzazione dei beni culturali della città e nella diffusione e promozione della musica.

“Un’occasione speciale – spiegano gli organizzatori – per vivere la cultura, la storia e la bellezza in modo diverso. La Chiesa di Santa Margherita, bene FAI, è un patrimonio della nostra città: con gli aperitivi domenicali continuiamo a valorizzare i tesori cittadini puntando su buona musica e voglia di stare insieme e incontrarsi”.

I prossimi appuntamenti con gli Aperitivi musicali a Santa Margherita sono fissati a domenica 8 maggio con l’Ensemble d’Archi del Liceo Musicale di Venosa e a domenica 12 giugno con il concerto jazz del DaTrio.

Come ogni domenica, grazie all’impegno dell’Associazione 21, sarà possibile anche visitare la Chiesa costruita a Bisceglie dalla famiglia Falconi nel 1197. Non solo, domenica 10 aprile è l’ultimo giorno utile per ammirare la mostra “Il bianco e il nero in scena”, allestita proprio all’interno della chiesa di Santa Margherita, con le opere dell’artista biscegliese Marialucia Papagni.

Il concerto è ad ingresso libero, nel rispetto della normativa vigente in materia di Covid. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione 21 e l’Associazione Alterazioni sui canali social e ai numeri 3402966475 e 3476581043.