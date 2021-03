Concedere la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, la proposta del gruppo “Il Faro P.C.I.”

I consiglieri comunali del gruppo “Il Faro P.C.I.” di Bisceglie, Enrico Capurso e Francesco Napoletano, hanno proposto al Consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria in favore del giovane studente Patrick Zaki, detenuto da più di un anno nel carcere egiziano di Tora, dove il regime di Abdel Fattah al-Sisi abitualmente rinchiude decine di prigionieri politici in condizioni disumane e con motivazioni pretestuose.

“Tra i poteri del Consiglio Comunale rientra, così come già occorso in precedenti occasioni, concedere la cittadinanza onoraria a personalità illustri nel mondo culturale e politico, che contribuiscono all’affermazione di valori civili, in modo tale da arricchire e valorizzare la storia della nostra comunità”, si legge nella richiesta di discussione in Consiglio inviata al Sindaco Angarano e al Presidente del Consiglio Comunale Gianni Casella.

“Dal 7 febbraio 2020, lo studente egiziano Patrick George Zaki risulta detenuto presso le carceri egiziane, con continui rinvii che hanno portato la situazione a limiti estremi. Lo stesso, studente alla università di Bologna, viene accusato ingiustamente e senza alcuna prova dal regime Egiziano di atti sovversivi verso il proprio Paese, sottoponendolo ad una dura carcerazione preventiva senza sottoporlo ad un regolare processo, preoccupando così l’intera comunità internazionale. La nostra nazione ha già subito l’onta dell’efferato ed impunito assassinio di Giulio Regeni, che a tutt’oggi continua a suscitare una profonda indignazione ed è nostro dovere, quindi, non restare inermi rispetto a quest’altra vicenda che tocca basilari principi del vivere civile e diritti umani più in generale”.

“A livello nazionale, oltre alla battaglia intrapresa dalla Associazione Station to Station e di altre realtà, tantissimi sono stati i comuni che hanno cominciato a concedere la cittadinanza onoraria a Patrick, mantenendo alta l’attenzione su una vicenda che non può lasciarci indifferenti e che merita di avere sempre maggiore eco”, scrivono i consiglieri de Il Faro – P.C.I. “L’auspicio per una pronta risoluzione della vicenda è che il nostro paese, dando un segnale fortissimo, conceda a Patrick la cittadinanza italiana, ricorrendo un eccezionale interesse dello Stato. Fino a quando ciò non avverrà, come semplici cittadini e, tutti noi, come consiglieri comunali, di una città che, peraltro, si è sempre mostrata vicina alle questioni del Mediterraneo, non possiamo far altro che dimostrare, con una unione di intenti, la nostra vicinanza rispetto alla battaglia che questo giovane studente sta conducendo e, più in generale, la nostra attenzione sul tema dei diritti umani”.

Per queste ragioni, i consiglieri comunali del gruppo de “Il Faro – P.C.I.”, propongono l’inserimento di un ordine del giorno, nel primo consiglio comunale disponibile, destinato al conferimento della cittadinanza onoraria in favore di Zaki.