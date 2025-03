Conbitur, Tony Porcelli presidente, Confcommercio Bisceglie: “Rilancio strategico del turismo”

A raccogliere il testimone della presidenza del CON.BI.TUR. (Consorzio Bisceglie Turistica) è Tony Porcelli, imprenditore impegnato da anni nella valorizzazione del territorio, affiancato dal Vice Presidente Mino Pistillo.

La nomina segna l’inizio di un nuovo corso per il Consorzio che si prepara ad affrontare una fase di rilancio strategico del turismo a Bisceglie, puntando su progettualità condivise, sinergie territoriali e promozione integrata.

Durante l’assemblea il Presidente di Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera, ha ripercorso le tappe fondamentali della storia del CON.BI.TUR., ricordando la nascita del Consorzio nel 2003, voluta fortemente da un gruppo di imprenditori locali con l’obiettivo di strutturare un’offerta turistica più definita e competitiva per la città.

«Confcommercio Bisceglie – ha affermato Carriera – ha sempre creduto nel valore di questo progetto e lo ha sostenuto nel tempo, anche nei momenti di difficoltà, contribuendo con azioni concrete a migliorare l’accoglienza turistica e a rafforzare l’identità del nostro territorio. I dati sulle presenze turistiche, in costante crescita, dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta, ma occorre sempre operare sinergicamente e soprattutto pianificando per tempo e mettendo sul tavolo tutti gli espedienti utili per rendere sempre più appetibile la nostra città sotto il profilo turistico».

Carriera ha inoltre messo in evidenza il successo della partecipazione a fiere nazionali e internazionali come la BIT di Milano, Evolio e BTM Bari, dove sono stati promossi prodotti identitari come la focaccia “U Cuccue”, riconosciuta come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (P.A.T.), e il celebre Sospiro di Bisceglie.

«Il CON.BI.TUR. – ha aggiunto il Presidente Carrietra – può e deve essere uno strumento operativo al servizio degli imprenditori del settore turistico, commerciale ed enogastronomico. Con il nuovo Consiglio Direttivo e con il supporto di Confcommercio, lavoreremo per rafforzare la presenza di Bisceglie nel panorama turistico regionale e nazionale».

Il nuovo Presidente Tony Porcelli ha confermato la volontà di avviare un lavoro condiviso e partecipato:

«Il CON.BI.TUR. non è solo un Consorzio, ma un progetto di crescita collettiva, in cui gli imprenditori locali sono protagonisti attivi di una strategia comune per il turismo. La sinergia con Confcommercio Bisceglie sarà fondamentale per raggiungere obiettivi ambiziosi».

Tra le priorità del nuovo corso consortile:

la promozione di Bisceglie come destinazione turistica integrata

la valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale

la partecipazione a fiere ed eventi nazionali e internazionali

la creazione di reti tra operatori per un’offerta turistica strutturata

l’attenzione alle politiche di sviluppo turistico regionale

Nel corso dell’assemblea è stato inoltre stabilito che, nel prossimo Comitato Direttivo, verranno definite le modalità di contribuzione da parte dei soci, secondo l’art. 21 dello Statuto, al fine di garantire sostenibilità economica e continuità delle attività del Consorzio.

A chiudere i lavori, l’intervento del Consigliere Comunale Tonio Abascià, delegato alle “Iniziative di promozione del commercio di vicinato e valorizzazione del commercio tradizionale”, che ha espresso pieno sostegno al rinnovato impegno del CON.BI.TUR.:

«Auguro un buon lavoro al nuovo Presidente e a tutto il Consiglio Direttivo. Il turismo rappresenta un volano essenziale per la crescita della nostra città, e iniziative come questa rafforzano il legame tra istituzioni, imprese e comunità. Come rappresentante dell’Amministrazione comunale, ma anche come esponente del mondo Confcommercio, continuerò a lavorare al fianco del Consorzio per promuovere un modello di sviluppo inclusivo, sostenibile e fondato sulle eccellenze locali».