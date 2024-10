Con Calici nel Borgo Antico torna lo street food pugliese nel centro storico di Bisceglie

Calici nel Borgo Antico torna questo fine settimana, l’1, 2 e 3 novembre, con una nuova edizione che unirà enogastronomia, musica, cultura e arte di strada nei vicoli del borgo antico di Bisceglie.

Come da tradizione, anche l’edizione 2024 vedrà il coinvolgimento attivo dei ristoratori del centro storico, che proporranno ai visitatori un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità del territorio e per i prodotti caratteristici della nostra regione.

La collaborazione tra Associazione “Borgo Antico”, organizzatrice dell’evento, Confcommercio e Assolocali prosegue infatti con l’obiettivo di accogliere nuovamente migliaia di visitatori per la manifestazione e di valorizzare le qualificate attività di ristorazione presenti in città.

Panzerotti, orecchiette con le cime di rapa, spaghetti all’assassina e panini con la tradizionale “brasciola” sono alcune delle pietanze che potranno essere degustate insieme a un buon calice di vino, scegliendo tra i rossi, i rosati e i bianchi messi a disposizione dalle trenta cantine aderenti all’iniziativa e rappresentative di tutto il territorio pugliese: dal Gargano al Salento.

I ticket per le degustazioni di vino potranno essere acquistati direttamente in loco nelle tre serate, oppure in prevendita sul sito Bella Vita In Puglia.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.