Comunità parrocchiale San Lorenzo, 1593 firme per chiedere nuova destinazione a don Ferdinando Cascella

La comunità parrocchiale di San Lorenzo a Bisceglie si è mobilitata contro il trasferimento di don Ferdinando Cascella, destinato alla diocesi di Rieti dopo 17 anni di ministero. Una petizione, firmata da 1593 persone, è stata inviata all’Arcivescovo Leonardo D’Ascenzo con la richiesta di rivedere la decisione e assegnare al parroco una sede più vicina all’interno dell’Arcidiocesi.

Nel testo dell’appello, i fedeli hanno espresso riconoscenza per il lavoro svolto dal sacerdote, sottolineando come sotto la sua guida siano nati e cresciuti percorsi di catechesi, sostegno umano e accompagnamento personale. Don Ferdinando, si legge, «ha rappresentato per molti un sostegno concreto nel cammino di fede», motivo per cui la comunità chiede che la sua presenza resti accessibile a quanti hanno condiviso con lui un lungo percorso spirituale.

La lettera, redatta in spirito di rispetto e obbedienza ecclesiale, non mette in discussione le scelte dell’Arcidiocesi ma propone una valutazione alternativa, che permetta di mantenere il legame con i parrocchiani senza interrompere il cammino costruito negli anni.

In segno di ringraziamento per il ministero svolto, oggi sabato 30 agosto, alle ore 19.00, sul sagrato della chiesa di San Lorenzo si terrà la Celebrazione Eucaristica conclusiva presieduta da don Cascella. L’evento sarà l’occasione per la comunità di esprimere gratitudine al Signore per il dono della Parola e del Servizio ricevuto in questi anni di guida pastorale.