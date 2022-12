Comunicazione urgente GreenLink: questa sera si potrà conferire solo busta organico

Questa sera i biscegliesi dovranno conferire solo i rifiuti della frazione organico, mentre non dovranno esporre la carta. Il servizio raccolta partirà alla mezzanotte tra il 20 ed il 21 dicembre.

Lo rende noto GreenLink società benefit che gestisce il servizio di igiene urbana a Bisceglie che precisa che la motivazione di questa decisione va ricercata nei problemi tecnici che sta riscontrando l’impianto di stoccaggio dei rifiuti che accolgono il secco residuo che ha portato al riempimento dei mezzi di raccolta che non hanno ancora potuto effettuare la consegna di quanto raccolto questa mattina.

L’azienda confida nella consueta collaborazione dei cittadini e li invita ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato per evitare di far stazionare per le strade sacchi che al momento non possono essere raccolti. La situazione dovrebbe tornare presto alla normalità.