“ComunicAZIONE Smart: Spunti su tecniche efficaci”, evento formativo a Bisceglie

Rotary Club e Rotaract Club Bisceglie organizzano “ComunicAZIONE Smart: Spunti su tecniche efficaci”, evento formativo dedicato alle strategie di comunicazione, che si terrà oggi, 15 gennaio alle ore 20:00, all’Hotel Salsello.

La serata vedrà la partecipazione di tre esperti del settore che condivideranno tecniche, strumenti e strategie per comunicare in modo più incisivo e moderno:

• Nadia Di Liddo, esperta in comunicazione e animazione territoriale;

• ⁠Alessia Ulloa, Social Media Manager e Founder della community Chilometro Puglia;

• ⁠Tommaso Papagni, Co-Founder di Bari Food PRN e dell’agenzia Devastante Lab.

“È fondamentale che il Rotary sia sempre più visibile ed efficace nei messaggi che comunica al territorio”, sottolinea il Presidente del Rotary Club Bisceglie Tatiana Dell’Olio. “La nostra missione è servire la comunità, ma per farlo dobbiamo essere in grado di raccontare meglio ciò che realizziamo. Questa serata è un’occasione per apprendere tecniche utili e innovative da applicare nella nostra attività quotidiana e rendere il nostro lavoro sempre più conosciuto e apprezzato.” L’incontro è aperto al pubblico.