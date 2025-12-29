Comunicazione istituzionale, Arena e Di Pinto: “A Bisceglie servono trasparenza e strutture adeguate”

La qualità della comunicazione istituzionale è uno degli indicatori fondamentali di trasparenza e affidabilità di una pubblica amministrazione, ma nei Comuni, gli enti più vicini ai cittadini, il divario tra quanto previsto dalla legge e quanto realmente attuato appare ancora marcato. Un’idea che contraddistingue il pensiero di Vincenzo Arena, presidente di Libera il Futuro, e Tommy Di Pinto mostrando criticità che incidono direttamente sulla vita democratica della città.

Comunicazione frammentata, presenza digitale disallineata dai principi di imparzialità e servizio pubblico, assenza di una rendicontazione chiara su spese, tempi e obiettivi delle opere e dei servizi: sono questi i nodi principali evidenziati. Secondo Arena e Di Pinto è necessario avviare un confronto serio tra forze politiche e civiche per riportare la comunicazione istituzionale nel suo alveo naturale, sottraendola a logiche di marketing politico. Le funzioni di comunicazione pubblica e giornalismo istituzionale, sottolineano, dovrebbero essere presidiate da figure strutturali selezionate tramite concorso, e non affidate a incarichi fiduciari temporanei che, pur legittimi, rischiano di indebolire il rapporto di fiducia tra amministrazione e comunità.

Un aspetto particolarmente critico riguarda l’assenza o la scarsa operatività degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico. Nelle province di Bari e BAT, quasi la metà dei Comuni ne è priva. A Bisceglie, ricordano i promotori della riflessione, l’URP – struttura obbligatoria per legge – risulta di fatto inesistente. «L’URP dovrebbe garantire informazione, ascolto, orientamento e partecipazione – afferma Arena – ma oggi non è chiaro come vengano assicurati l’accesso ai servizi, la raccolta delle segnalazioni e la trasparenza amministrativa».

A ciò si aggiunge l’assenza di un Ufficio Stampa stabile e la concentrazione della comunicazione nelle figure di staff del Sindaco, con il rischio di confondere comunicazione istituzionale e comunicazione politica. Secondo Di Pinto, la mancanza di canali social ufficiali del Comune accentua il problema: «La comunicazione passa di fatto dai profili personali del Sindaco, creando un paradosso inaccettabile. Chi viene escluso da questi canali privati rischia di restare senza informazioni utili su servizi, scadenze o emergenze».

Arena e Di Pinto sottolineano come, nonostante circa l’80% dei Comuni delle province di Bari e BAT disponga di canali social istituzionali, nella maggior parte dei casi manchi personale qualificato dedicato alla loro gestione. A Bisceglie, in particolare, non esistono account social ufficiali del Comune e risulta attiva una pagina Instagram di cui non sono noti né la struttura responsabile né il referente, con contenuti che appaiono spesso più promozionali che istituzionali.

Per questo i due esponenti avanzano una serie di proposte: l’istituzione di un Ufficio Stampa e comunicazione istituzionale non alle dirette dipendenze del Sindaco, l’apertura di canali social ufficiali del Comune, l’attivazione di un canale WhatsApp o Telegram per le comunicazioni di servizio, e la piena operatività dell’URP così come previsto dal PIAO 2024-2026. Inoltre, l’individuazione di un Social e Digital Manager, figura prevista dal recente Decreto PA, consentirebbe di garantire continuità, correttezza e misurabilità della comunicazione digitale.

«La sfida – concludono Arena e Di Pinto – non è comunicare di più, ma comunicare meglio, restituendo la comunicazione pubblica all’interesse esclusivo della comunità». Nelle prossime settimane annunciano nuove iniziative di confronto e ascolto, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione su un tema ritenuto strategico per il futuro amministrativo della città.