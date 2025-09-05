Comune pianifica intervento straordinario di disinfestazione antialare

Il Comune di Bisceglie prosegue le attività di tutela igienico-sanitaria del territorio con un intervento straordinario di disinfestazione antialare, programmato per domenica 7 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 23:00 e le 5:00 del mattino di lunedì 8 settembre.

L’operazione rientra nel piano comunale di sanificazione ambientale finalizzato al miglioramento della vivibilità e al contrasto della proliferazione degli insetti, in particolare nelle settimane estive e di inizio autunno.

Si raccomanda ai cittadini, durante le operazioni notturne di disinfestazione antialare, di tenere porte e finestre chiuse, evitare l’esposizione di alimenti, indumenti, piante e animali domestici all’esterno.

Si rinnova, inoltre, l’appello al senso civico della comunità affinché vengano rispettate le regole di conferimento dei rifiuti e mantenute pulite le aree pubbliche e private, contribuendo così a rendere più efficace e duraturo l’effetto degli interventi di sanificazione ambientale.