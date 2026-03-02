Comune lancia avviso pubblico per la programmazione degli eventi estivi

Il Comune di Bisceglie ha lanciato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di eventi, spettacoli, concerti e iniziative culturali da inserire nella programmazione dell’estate 2026.

L’avviso riguarda il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026 e possono presentare proposte enti, associazioni, organismi pubblici e privati, cooperative operanti nei settori culturale, sociale, sportivo ed educativo, nonché altri soggetti interessati a contribuire alla programmazione estiva con iniziative di particolare interesse per la comunità.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sull’apposita modulistica e trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo pubblicaistruzione@cert.comune.bisceglie.it entro e non oltre martedì 31 marzo 2026.

Tutti i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono consultabili nell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie al link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/notizia/avviso-pubblico-per-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-eventi-da-realizzare-nel-periodo-estivo-2026/.