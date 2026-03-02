Il Comune di Bisceglie ha lanciato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla realizzazione di eventi, spettacoli, concerti e iniziative culturali da inserire nella programmazione dell’estate 2026.
L’avviso riguarda il periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre 2026 e possono presentare proposte enti, associazioni, organismi pubblici e privati, cooperative operanti nei settori culturale, sociale, sportivo ed educativo, nonché altri soggetti interessati a contribuire alla programmazione estiva con iniziative di particolare interesse per la comunità.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sull’apposita modulistica e trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo pubblicaistruzione@cert.comune.bisceglie.it entro e non oltre martedì 31 marzo 2026.
Tutti i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono consultabili nell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie al link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/notizia/avviso-pubblico-per-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-eventi-da-realizzare-nel-periodo-estivo-2026/.