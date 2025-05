Comune di Bisceglie: “Rinasce lo storico Mercato di Corso Umberto I”

L’Amministrazione comunale di Bisceglie, guidata dal Sindaco Angelantonio Angarano, ha ufficializzato un passaggio storico per il commercio cittadino con l’approvazione, in Consiglio Comunale, della modifica al Documento Strategico del Commercio (DSC). Il provvedimento sancisce il trasferimento definitivo del mercato giornaliero di corso Umberto I all’area polifunzionale di via San Martino, già sede operativa temporanea da tempo.

La decisione rappresenta il completamento di un processo di riorganizzazione della rete mercatale urbana, frutto di un intenso lavoro di squadra tra gli uffici comunali, sotto il coordinamento dell’assessore Onofrio Musco, e le associazioni di categoria. Un confronto continuo, arricchito da suggerimenti tecnici e operativi, ha reso possibile una riforma condivisa e migliorativa.

Fondamentale, nella formalizzazione del trasferimento – secondo quanto si apprende da Palazzo San Domenica – è stata la disponibilità manifestata dagli stessi operatori commerciali, che hanno accolto favorevolmente le migliorie infrastrutturali proposte. Tra queste, spicca l’adeguamento del sistema di smaltimento delle acque di scolo, intervento già pianificato dall’Amministrazione e in fase di esecuzione.

La nuova area di via San Martino si configura ora come un vero e proprio polo multifunzionale. Non sarà solo il cuore pulsante del commercio ittico, ortofrutticolo e floricolo, ma diventerà anche teatro di mercati tematici, iniziative culturali, eventi sportivi e concerti, consolidando la sua centralità nella vita cittadina.

Sono in corso, inoltre, opere di riqualificazione che prevedono la realizzazione definitiva dei parcheggi e la sistemazione completa degli spazi esterni, con l’obiettivo di garantire un’area moderna, accessibile e funzionale per operatori e visitatori.

Parallelamente, anche corso Umberto I – storica sede del mercato – si prepara a una nuova vita, grazie a un progetto di rigenerazione urbana. L’area sarà suddivisa in box dedicati a diverse attività: dieci per prodotti alimentari di qualità, con attenzione ai prodotti DE.C.O. e a chilometro zero; otto per articoli non alimentari, tra cui artigianato e abbigliamento; e quattro per la somministrazione non assistita di cibo e bevande, con un occhio alla sostenibilità e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Tutti gli spazi disponibili, sia in via San Martino che su corso Umberto I, saranno assegnati tramite bando pubblico, che verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), assicurando trasparenza e favorendo attività innovative e di qualità.

Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi presso gli uffici SUAP del Comune di Bisceglie in via prof. Mauro Terlizzi.