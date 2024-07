Comune di Bisceglie, “Rafforzato programma deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione”

L’Amministrazione Comunale di Bisceglie ha ulteriormente rafforzato il programma intensivo di deblattizzazione, derattizzazione e disinfestazione in tutto il territorio di Bisceglie.

In particolare, lunedì 15 e lunedì 22 luglio 2024, dalle ore 23:00 fino alle ore 5:00 del mattino successivo, saranno effettuati nuovi trattamenti di disinfestazione antialare con l’atomizzatore. Si raccomanda ai cittadini di mantenere chiuse porte e finestre durante questi orari e di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare possibili contaminazioni di persone, animali, indumenti e derrate alimentari lasciate all’esterno delle abitazioni. I trattamenti proseguiranno anche nei mesi di agosto e settembre, le date verranno comunicate progressivamente.

Questi interventi, calendarizzati dalla Ripartizione Ambiente del Comune di Bisceglie in sinergia con l’Assessorato all’Igiene coordinati da Angelo Consiglio, si sommano a quelli dell’Acquedotto Pugliese, che l’8 luglio scorso ha avviato il terzo ciclo di deblattizzazioni, che, già partite ad aprile 2024, proseguiranno fino al mese di agosto, e integrano il calendario stabilito dal Comune, che ha sottoscritto un accordo con una nuova ditta per incrementare e rendere più efficiente il servizio di disinfestazione, estendendo ulteriormente la copertura e l’efficacia degli interventi.

La prossima derattizzazione, dando seguito ad operazioni già effettuate con continuità nei mesi scorsi, sarà realizzata il prossimo 15 luglio.

Per garantire l’efficacia di tutti questi interventi reiterati e mirati, è fondamentale integrare tali azioni con attività di pulizia e disinfestazione nelle aree private e nei condomini. La collaborazione di tutti i cittadini è essenziale per prevenire la proliferazione di topi e insetti. Pertanto, si raccomanda di non abbandonare rifiuti per strada e di conferire i rifiuti correttamente differenziati, rispettando rigorosamente i giorni e gli orari di raccolta.