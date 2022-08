Comune di Bisceglie: pubblicato avviso iscrizione servizio refezione scolastica 2022/23

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie l’avviso per l’iscrizione al servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2022-2023. A partire dal 10 agosto e fino al 18 settembre 2022 è possibile effettuare l’iscrizione di alunne e alunni residenti nel territorio del Comune di Bisceglie e frequentanti le Scuole dell’Infanzia e la Scuola Primaria Statali.

Il servizio verrà quindi avviato dal 3 ottobre 2022 e si concluderà il 31 maggio 2023. La domanda d’iscrizione al servizio deve essere compilata esclusivamente on line, sia per gli utenti già iscritti (che rinnoveranno l’iscrizione) sia per utenti mai iscritti (con una nuova iscrizione) attraverso il Portale Iscrizioni online, collegandosi all’indirizzo https://www6.itcloudweb.com/bisceglieportalegen (si allega guida per la compilazione e presentazione della domanda).

A tal riguardo, inoltre, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione è attivo un servizio a supporto delle iscrizioni. Per accedere, si dovrà chiamare il numero 080-3950470 (il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle 12) o inviando una mail all’indirizzo refezionescolastica@comune.bisceglie.bt.it, per concordare un appuntamento.

“Un servizio sempre più moderno e accessibile”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Abbiamo ridotto le tariffe per tutte le famiglie, in particolare per quelle in difficoltà economica e i nuclei familiari numerosi; abbiamo automatizzato il servizio rendendolo più smart e gestibile; è cresciuta la qualità dei pasti, in linea con le normative e gli standard attuali. Insomma, in poco tempo abbiamo notevolmente migliorato il servizio in tanti aspetti, un altro impegno che abbiamo mantenuto”.

“È confermata la possibilità di richiedere pasti personalizzati in seguito a diete speciali afferenti ad allergie, intolleranze e malattie metaboliche, a disturbi gastroenterici temporanei e a motivi etici o religiosi”, ha aggiunto Loredana Bianco, Assessore alla pubblica istruzione della Città di Bisceglie. “Abbiamo pubblicato con congruo anticipo l’avviso per l’iscrizione al servizio così da consentire alla cittadinanza di poter accedere per tempo al portale ed effettuare le procedure necessarie. Ringrazio per questo la Ripartizione Pubblica Istruzione e il Dirigente Raffaele Salamino”.

L’avviso pubblico, con tutti gli allegati necessari, è consultabile al link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/cittadino/servizi-scolastici