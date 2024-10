Comune di Bisceglie: pubblicato avviso contributi per utenze e affitti / DETTAGLI

Pubblicato l’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche e i canoni di locazione, destinati ai cittadini in condizione di difficoltà socio-economica. Obiettivi dell’avviso sono rispondere alle crescenti difficoltà delle famiglie biscegliesi, specialmente in relazione ai costi di utenze domestiche e affitti, e fronteggiare l’azzeramento delle risorse nazionali destinate al cosiddetto “Fondo fitto casa“.

Il bando prevede contributi a sostegno delle spese per le utenze domestiche, contributi per versare deposito cauzionale a favore del proprietario di nuovo alloggio in locazione, contributi per il pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di gennaio 2024, scaduti, per un massimo di due mensilità.

“L’Amministrazione Comunale – spiegano il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’Assessore alle politiche sociali Roberta Rigante – ha deciso di utilizzare risorse proprie, per un ammontare di 120.000 euro, per adottare misure immediate di sostegno alle famiglie del territorio biscegliese. Una piccola ma significativa boccata di ossigeno per i cittadini in condizioni di difficoltà. Purtroppo, l’eliminazione del ‘Fondo Fitto Casa’ ha fatto sì che non ci siano più risorse provenienti dal Governo nazionale per i contributi sui canoni di locazione. Il Comune, invece, anche a seguito di interlocuzioni con i sindacati degli inquilini, ha mantenuto su questo avviso pubblico la quota inizialmente prevista per la co-partecipazione al Fondo Fitto Casa, con l’obiettivo di garantire un aiuto concerto alle famiglie più fragili. Un ringraziamento al Dirigente della Ripartizione Socioculturale, Andrea Foti, e ai dipendenti che hanno curato l’avviso e seguiranno le procedure successive”.

Le domande potranno essere presentate, esclusivamente on line, a partire dal 28 ottobre e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sul portale https://serviziadomanda.comune.bisceglie.bt.it/bisceglie/. Per i requisiti necessari, i dettagli, la guida per la presentazione delle domande si rimanda al sito del Comune di Bisceglie (www.comune.bisceglie.bt.it), sezione Avvisi.