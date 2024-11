Comune di Bisceglie pubblica avviso per contributi frequenza di centri estivi e socioeducativi

È stato pubblicato sul sito del Comune di Bisceglie l’Avviso Pubblico per l’erogazione del Rimborso per la frequenza dei centri estivi, dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa nel territorio comunale in favore di minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni con decorrenza dal 01.06.2024 al 31.10.2024. La misura si configura nei limiti delle risorse assegnate dal D.L. 26 luglio 2024 dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

“Sostenere la frequenza di servizi educativi extrascolastici, come doposcuola, attività sportive, ludoteche, laboratori didattici, ludici e creativi, significa affiancare bimbi e ragazzi nella loro crescita e formazione, promuovendo e favorendo la socializzazione e inclusione, contrastando la povertà culturale, una delle povertà più dilaganti e nocive per il futuro della Comunità”, hanno sottolineato il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano e l’Assessore all’inclusione sociale Roberta Rigante.

Le famiglie residenti a Bisceglie e in possesso dei succitati requisiti possono chiedere un contributo, sotto forma di rimborso, fino a un massimo di 250 euro per figlio minore. È necessario inserire una istanza per ogni figlio minore presente nel nucleo per il quale si richiede il riconoscimento del rimborso.

Il rimborso verrà erogato alla famiglia per ciascun minore di età 3-17 anni componente il nucleo ed è da considerarsi quale contributo per la copertura parziale/totale del costo di iscrizione e frequenza delle strutture/servizi territoriali. Il valore del rimborso è pari ad un massimo di 250 euro per figlio minore, fatta salva la presentazione delle ricevute di tutti i pagamenti effettuati in favore dell’Ente/Associazione, comprovanti l’avvenuto pagamento relativamente al periodo di effettiva fruizione e/o svolgimento attività del minore presso la struttura/servizio e comunque compreso tra il 01.06.2024 ed il 31.10.2024.

Nel caso in cui, il valore complessivo delle richieste di rimborso pervenute e ritenute ammissibili superino l’ammontare del finanziamento assegnato al Comune di Bisceglie (pari a 58.808,49 euro) verrà determinata una percentuale di scomputo in misura proporzionale per ciascuna richiesta in modo da evadere tutte le richieste pervenute con il fondo disponibile.

Per accedere alla compilazione della domanda, occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Comune di Bisceglie, nella sezione AVVISI collegandosi al seguente link: https://serviziadomanda.comune.bisceglie.bt.it/bisceglie/ compilando i relativi moduli a partire dalle ore 10:00 del 27.11.2024 alle ore 00:00 del 11.12.2024.

Per tutti i requisiti, modalità e informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie al link: https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=806&area=H.

Per ulteriori informazioni in merito all’Avviso pubblico è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bisceglie al numero di telefono 0803950297.