Comune di Bisceglie, possibilità di iscrizione all’albo dei Presidenti di seggio

Il Comune di Bisceglie informa che è possibile inviare domande per iscriversi all’albo dei Presidenti di seggio.

Coloro che intendano essere iscritti in detto albo devono, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentare apposita domanda al Sindaco. La domanda, una volta presentata nei termini utili, non deve essere ripetuta nell’anno successivo. I richiedenti devono essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. L’Ufficiale Elettorale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti e che nei loro confronti non esistono cause di incompatibilità, comunica i nominativi alla Corte d’Appello.

L’iscrizione all’Albo è disposta dal Presidente della Corte d’Appello. In occasione di consultazioni elettorali è la stessa Corte d’Appello che procede alla nomina dei Presidenti di seggio; questi, a loro volta, prima dell’insediamento dell’Ufficio Elettorale di sezione, scelgono il segretario tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere iscritti nell’ Albo delle persone idonee a tale ufficio.

I cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Bisceglie

essere in possesso del diploma di scuola media superiore

sempre che non siano già compresi nell’Albo, possono chiedere di esservi inseriti presentando domanda scritta al Sindaco nella quale devono indicare:data di nascita, titolo di studio, residenza e professione.

Non possono invece svolgere le funzioni di presidente di seggio (art. 38 del Testo Unico n. 361 del 1957 e art. 23 del Testo Unico n. 570 del 1960):

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Le domande di iscrizione possono essere presentate, dal 1 al 31 ottobre:

presso l’Ufficio Elettorale – Via Prof. M. Terlizzi, n.20;

a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC all’indirizzo: elettorale@cert.comune.bisceglie.bt.it.

Le domande di cancellazione possono essere presentate in qualsiasi momento con le stesse modalità seguite per le domande di iscrizione. L’effettiva cancellazione avviene nel mese di dicembre di ogni anno.