Comune di Bisceglie e ONTM, siglato il protocollo per la tutela del mare e delle coste

Venerdì 30 gennaio, alle ore 10, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, sarà sottoscritto il protocollo d’intesa tra il Comune di Bisceglie e l’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare (ONTM), in attuazione della deliberazione di Giunta che ha approvato l’adesione dell’Ente all’accordo.

Alla cerimonia di firma prenderanno parte il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, il Presidente dell’ONTM, Roberto Minerdo, e la Coordinatrice territoriale Puglia e Ambassador dell’Osservatorio, Vladana Vujošević.

L’intesa punta a costruire una collaborazione strutturata per la realizzazione di iniziative congiunte dedicate alla tutela dell’ecosistema marino, alla difesa delle coste, alla valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità marina, nonché alla promozione di una blue economy sostenibile, capace di coniugare sviluppo economico e salvaguardia ambientale.

Il protocollo, della durata di due anni, prevede attività di ricerca, innovazione, divulgazione e sensibilizzazione ambientale e consentirà al Comune di Bisceglie di entrare a far parte di reti nazionali e internazionali impegnate nelle politiche del mare. Con la sottoscrizione dell’accordo, il Sindaco entrerà inoltre nella Consulta dei Sindaci dell’ONTM, organismo dedicato alla condivisione di buone pratiche e progettualità a sostegno della cultura del mare e dello sviluppo sostenibile delle comunità costiere.