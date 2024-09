Comune di Bisceglie e Asl Bt sottoscrivono il protocollo “Autism Friendly”

Domani, martedì 1° ottobre, alle ore 17 nella Sala Consiliare “Prof. Giovanni Bruni” di Palazzo di Città, sarà sottoscritto il protocollo “Autism Friendly” tra Comune di Bisceglie e Asl Bt.

All’evento parteciperanno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; la Direttrice Generale della Asl Bt, Tiziana Dimatteo; l’Assessora alle Politiche Sociali, Roberta Rigante, e la consigliera comunale Elisabetta Mastrototaro, promotrice dell’iniziativa.

L’iniziativa “Bisceglie Autism Friendly” mira a migliorare l’accoglienza e l’inclusione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico, rafforzando il legame tra la comunità e le esigenze specifiche di queste persone.

Il progetto, articolato in tre fasi, prevede: l’istituzione di una rete inclusiva col coinvolgimento di esercizi commerciali, istituzioni e luoghi pubblici e privati che adotteranno misure specifiche per facilitare la fruizione dei servizi da parte delle persone con autismo; un percorso formativo organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bisceglie, con il supporto della Asl Bt, per fornire una formazione adeguata al personale delle attività aderenti; la creazione di un kit di riconoscimento che includa il logo “Bisceglie Autism Friendly“, un cartello adesivo e un vademecum formativo, in modo da rendere visibili gli esercizi commerciali e i luoghi pubblici che fanno parte della rete.

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo verso una città più inclusiva e sensibile ai bisogni delle persone con autismo.