Comune di Bisceglie cerca esperti per il marchio DE.C.O., riaperte le candidature

Il Comune di Bisceglie ha istituito il marchio DE.C.O., Denominazione di Origine Comunale, per tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari tipiche locali. Il compito di esaminare le richieste di iscrizione nel registro DE.C.O., di effettuare i sopralluoghi e di verificare i prodotti è affidato ad una specifica Commissione comunale della quale fanno parte anche tre esperti esterni nei settori agroalimentare, gastronomico locale e commerciale.

Per far parte della Commissione comunale per il marchio DE.C.O. è possibile inviare la propria candidatura entro giovedì 27 marzo. Per partecipare alla selezione, è sufficiente presentare apposita manifestazione d’interesse debitamente sottoscritta, comprensiva del documento di identità, del curriculum, degli allegati, delle certificazioni e dell’indicazione dell’ambito disciplinare al quale concorrere. Tutti i dettagli relativi all’avviso pubblico e ai requisiti richiesti sono consultabili nella sezione Avvisi del sito del Comune di Bisceglie, all’indirizzo www.comune.bisceglie.bt.it

“Il marchio DE.C.O. non rappresenta un semplice certificato di qualità – si legge nella nota di Palazzo San Domenico – ma una garanzia di origine che attesta il legame profondo tra i prodotti tipici e le tradizioni locali. Si tratta di un riconoscimento che certifica la provenienza da Bisceglie e si propone come un efficace strumento di promozione per le imprese locali. Imprese che possono già inviare la propria richiesta di attribuzione del marchio DE.C.O. come da Regolamento approvato dal Consiglio comunale il 23 settembre 2024″.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i professionisti dei settori agroalimentare, gastronomico locale e commerciale a partecipare alla selezione, per contribuire così alla tutela e alla promozione delle eccellenze del territorio.