Comune di Bisceglie attiva lo sportello telematico del contribuente

Il Comune di Bisceglie ha attivato lo Sportello telematico del contribuente aderendo alla piattaforma Linkmate, un’innovazione che consente al cittadino di avere sempre a disposizione online, in maniera rapida e sicura, tutti i servizi offerti dall’ufficio tributi. È infatti vastissimo ed estremamente funzionale il ventaglio di funzionalità offerte dalla nuova piattaforma senza recarsi fisicamente all’ufficio tributi, per esempio:

· consultare la propria posizione anagrafica e contributiva visualizzando una memoria storica dei versamenti effettuati e verificando se i versamenti effettuati sono stati ricevuti;

· visualizzare rapidamente i propri versamenti e il dovuto restante;

· stampare gli F24 già compilati, sulla base di quanto risulta agli uffici comunali, per il pagamento IMU-TARI-TASI;

· pagare direttamente online la Tari attraverso PagoPA;

· ricevere comunicazione di avvenuti pagamenti tramite mail;

· visualizzare e stampare i dati catastali relativi ai propri immobili;

· avere una comunicazione diretta con la Pubblica Amministrazione grazie al servizio di comunicazione “bacheca messaggi” con la facoltà di trasmettere e ricevere documenti;

· consultare i Regolamenti e le Circolari comunali nella sezione “Documentazione scaricabile”;

· consultare tutti i servizi anche sul proprio smartphone tramite l’apposita App LINKmate.

“Lo sportello telematico del contribuente è un progresso significativo nell’ottica dei servizi al cittadino, della telematizzazione della pubblica amministrazione, della velocizzazione e semplificazione delle pratiche”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Attraverso la piattaforma il contribuente può svolgere in autonomia la maggior parte delle pratiche potendo usufruire di tutte le funzioni dello sportello fisico dell’ufficio tributi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Un’innovazione ancor più indispensabile in questa emergenza Covid perché consente di evitare spostamenti e code presso gli uffici. Un ringraziamento agli uffici e al personale dell’ufficio fiscalità del Comune di Bisceglie che ha seguito il progetto ”.

Accedere è semplicissimo. Basta cliccare sull’apposito banner “Sportello telematico LINKmate” collocato nella parte inferiore della home page del sito di Bisceglie www.comune.bisceglie.bt.it o cliccare direttamente sul link: https://linkmatesec.servizienti.it/LinkmateSec/?c=01198. Bisogna quindi effettuare la registrazione indicando una e-mail valida e inserendo la scansione del documento d’identità in corso di validità. In pochi passi l’account sarà attivato e immediatamente disponibile. Le stesse credenziali possono essere utilizzate per la App.