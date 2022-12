Comune di Bisceglie, assunti 7 dipendenti per posizione di Istruttore Amministrativo/Contabile

“Concludiamo l’anno in bellezza con l’assunzione di 7 nuovi dipendenti dopo aver espletato il concorso per la posizione di Istruttore Amministrativo/Contabile”. Lo rende noto il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Tutti giovani, i nuovi assunti – fa sapere – che prenderanno servizio già il prossimo 16 gennaio, daranno nuova linfa al personale del Comune di Bisceglie, che giornalmente lavora con passione e impegno per il buon funzionamento della macchina amministrativa e l’erogazione dei servizi a noi cittadini. Toccare con mano la loro emozione, motivazione ed entusiasmo è stato bello e gratificante. Benvenuti e buon lavoro!”.

“Un doveroso ringraziamento va al Segretario generale, ai Dirigenti e funzionari che hanno curato l’iter per l’indizione dei concorsi e le assunzioni a tempo pieno e indeterminato dei nuovi dipendenti. Sono in corso le procedure relative agli altri due concorsi, per 2 unità di Istruttore Direttivo Amministrativo e per 4 unità di Agente di Polizia locale che rimpolperanno ulteriormente l’organico dell’Ente. Guardiamo al futuro – conclude Angarano – con ottimismo e capacità di programmazione”.