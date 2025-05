Comune consegna automezzo alla Golden Oaks, Angarano: “Strumento di libertà per atleti e famiglie”

È avvenuta questa mattina la consegna di un automezzo acquistato dal Comune di Bisceglie e donato alla Golden Oaks grazie ad un finanziamento della Regione Puglia.

La Golden Oaks è una compagine che milita nel campionato di Serie A di Powerchair portando il nome di Bisceglie in giro per l’Italia grazie ad una ottima organizzazione societaria e soprattutto alla gioia e l’abnegazione dei suoi atleti.

“Un mezzo di trasporto – dichiara il Sindaco Angarano – che rappresenta molto più di un supporto logistico: è un vero strumento di libertà per atleti e famiglie, e un passo concreto verso una Città sempre più accessibile e inclusiva. Grazie agli uffici comunali, agli assessori e a tutti coloro che hanno lavorato con tenacia per portare a termine questo progetto. E grazie soprattutto alla Golden Oaks Bisceglie – conclude il primo cittadino – per la passione e la determinazione che mettono in campo ogni giorno”.