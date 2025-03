Comune Bisceglie e CRIAT presentano studio universitario su Centro Storico e Verde pubblico

Presentato nella Sala Consiliare ‘Giovanni Battista Bruni’ di Palazzo di Città il progetto di ricerca “Attività di studio propedeutiche al Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Bisceglie”, sottoscritto dal Comune e dal CRIAT – Centro di Ricerca Interuniversitario per l’Analisi del Territorio. L’Amministrazione Comunale ha deciso di investire su uno studio accademico innovativo, che vede per la prima volta protagonista il Centro Storico di Bisceglie e che coinvolge alcuni dei più autorevoli esponenti dell’urbanistica regionale e nazionale.

All’evento, introdotto dall’Architetto Giacomo Losapio, Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Bisceglie, sono intervenuti il Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il prof. Antonio Leone, Direttore del CRIAT e Ordinario di Tecnica urbanistica presso l’Università del Salento, la prof.ssa Angela Barbanente, Vice Direttore del CRIAT e Ordinaria di Tecnica e pianificazione urbanistica presso il Politecnico di Bari, il prof. Dino Borri, Docente emerito presso il Politecnico di Bari, e il prof. Biagio Salvemini, già Direttore del CRIAT.

Lo studio si concentrerà su due ambiti fondamentali: l’analisi dell’evoluzione storica e dell’assetto urbanistico del Centro storico di Bisceglie e il censimento degli spazi verdi pubblici e privati. L’obiettivo è quello di elaborare strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio, migliorare la qualità abitativa e rafforzare l’identità della città attraverso la salvaguardia dei suoi elementi storici e architettonici. Per quanto riguarda il verde pubblico, lo studio fornirà indicazioni su come mantenere, espandere e rendere più funzionali le aree verdi, in modo da migliorarne la fruibilità e l’integrazione con il contesto urbano e ambientale.

Il Sindaco Angarano ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione tra Comune e Università per uno sviluppo urbanistico sostenibile e rispettoso della storia cittadina. “La tutela e la valorizzazione del nostro Centro Storico – le parole del Sindaco – sono fondamentali per preservare l’identità di Bisceglie e renderla sempre più attrattiva, sia per chi la vive quotidianamente sia per chi la visita. Il Comune di Bisceglie ha deciso di investire su una collaborazione che, con una strategia multidisciplinare, permetterà uno sviluppo organico del Centro Storico e ci consentirà di avere uno strumento ulteriore di governance del territorio e del paesaggio”.

“La ricerca e la pianificazione urbanistica sono strumenti indispensabili per mettere in campo strategie efficaci. Allo stesso modo, concentrarsi sugli spazi verdi significa investire sulla salute e sul benessere della comunità, creando un ambiente urbano più vivibile e sostenibile per le future generazioni. Mai un’analisi economico-sociale è stata fatta per il nostro Centro Storico ed oggi con questa convenzione sarà possibile indirizzare al meglio le strategie amministrative”, ha aggiunto il Vicesindaco e Assessore all’Urbanistica e al Centro Storico, Angelo Consiglio.