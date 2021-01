Comune approva e pubblica bando per giovani, Angarano: “Opportunità per nostra comunità”

Il Comune di Bisceglie ha approvato e pubblicato l’avviso relativo al bando dell’Anci “Fermenti in Comune” che mette a disposizione dei Comuni Italiani 4 milioni e 960 mila euro per stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio del territorio.

Aderendo di fatto alle finalità del bando emanato dall’Anci in attuazione dell’Accordo stipulato il 20 dicembre 2019 con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, il Comune di Bisceglie ha invitato i giovani dai 16 ai 35 anni a presentare proposte per costruire risposte alle principali sfide sociali che il contesto attuale propone, anche alla luce della pandemia da Covid-19 in corso. Le tematiche sono: A. Uguaglianza per tutti i generi; B. Inclusione e partecipazione; C. Formazione e cultura; D. Spazi, ambiente e territorio; E. Autonomia, welfare, benessere e salute.

“Su questi temi di straordinaria importanza per una società migliore, chiamiamo a raccolta i giovani affinché con le loro idee e il loro entusiasmo si possa contribuire all’innovazione e allo sviluppo locale”, ha sostenuto Loredana Acquaviva, Assessore alle politiche giovanili e servizio civile del Comune di Bisceglie. “Il bando è opportunità per la nostra Comunità e per valorizzare il talento dei nostri giovani in obiettivi che riguardino il bene comune”, ha aggiunto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.

La domanda di partecipazione, corredata da tutta la documentazione richiesta, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it entro le ore 24 del 18 Gennaio 2021. L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE “Fermenti in Comune”. Le proposte saranno valutate e selezionate per la presentazione della candidatura insieme al Comune di Bisceglie. L’avviso pubblico, con modalità e requisiti, insieme al modulo necessario per presentare le proposte progettuali, è consultabile sul sito del Comune di Bisceglie, www.comune.bisceglie.bt.it, e sull’App Municipium.