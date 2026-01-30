Comune di Bisceglie e ONTM firmano Protocollo d’intesa per tutela del mare e sviluppo sostenibile

È stato sottoscritto nella Sala Consiliare di Palazzo di Città il Protocollo d’intesa tra il Comune di Bisceglie e l’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare (ONTM), in attuazione della deliberazione di Giunta che ha sancito l’adesione dell’Ente all’accordo. Il documento è stato firmato dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e dal Presidente di ONTM, Roberto Minerdo, alla presenza della Coordinatrice territoriale Puglia e Ambassador ONTM, Vladana Vujošević, e dell’Assessore alle Attività Produttive Onofrio Musco, che ha seguito l’iter insieme alla consigliera comunale Lucrezia Ruggieri.

L’intesa, della durata di due anni, avvia una collaborazione strutturata finalizzata alla tutela dell’ecosistema marino e delle coste, alla valorizzazione del patrimonio naturale e della biodiversità marina e alla promozione di una blue economy sostenibile, capace di coniugare crescita economica e salvaguardia ambientale. Il Protocollo prevede attività di ricerca, innovazione, divulgazione e sensibilizzazione, oltre al coinvolgimento del Comune di Bisceglie in reti nazionali e internazionali dedicate alle politiche del mare.

“Il Comune di Bisceglie ha dimostrato sin da subito un interesse forte e concreto per la blue economy, per la tutela e la conservazione del mare, ma anche per il miglioramento delle sue condizioni. Insieme al Comune e al territorio potremo creare occasioni di confronto su questi temi, aggregare altri soggetti che si occupano del mare e delle sue bellezze e lavorare su questioni strategiche come la valorizzazione dei waterfront, la rigenerazione degli ambienti urbani e la diffusione della cultura del mare, soprattutto tra i giovani. Abbiamo trovato a Bisceglie una grande apertura e sensibilità: questo Protocollo pone basi importanti non solo per la città e per la Puglia, ma anche in una prospettiva nazionale, valorizzando le peculiarità del territorio”, ha spiegato il Presidente ONTM, Roberto Minerdo.

“Per una città come Bisceglie, questo protocollo significa costruire politiche pubbliche che tengano insieme tutela e sviluppo, ambiente e occupazione, presente e futuro”, ha detto il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Il valore aggiunto di questo protocollo sta anche nel metodo. Non ci limitiamo a dichiarare intenti, ma entriamo in una rete nazionale e internazionale di competenze, buone pratiche e progettualità condivise. Ringrazio l’Osservatorio Nazionale per la Tutela del Mare per aver scelto di camminare insieme a noi, e chi ha lavorato a questo accordo, gli uffici comunali e tutti coloro che continueranno a renderlo concreto attraverso progetti, iniziative e risultati”, ha concluso il Primo Cittadino di Bisceglie.