Completata rotatoria via Bovio, Di Luzio propone ulteriori migliorie / FOTO

E’ giunta a completamento la realizzazione della rotatoria di via Giovanni Bovio, incrocio via Notar Vincenzo e Carrara il Vuolo, realizzata dalla ditta “Giuseppe Di Luzio S.A.S.” e poi successivamente oggetto di modifiche. Un’area adesso più sicura, ma che potrebbe portare ad ulteriori migliorie.

Dopo una lunga trafila cominciata nel marzo del 2016 e terminata in via definitiva a luglio 2020, a seguito di alcune modifiche operate dallo stesso Di Luzio ottemperando alle richieste dell’Ufficio Tecnico di Bisceglie, il progetto è stato completato nelle scorse settimane.

Ma l’imprenditore biscegliese non si è di certo fermato. Di Luzio ha infatti inviato al Sindaco Angelantonio Angarano ed all’Ufficio Tecnico di Bisceglie delle proposte legate al miglioramento della zona dove è posizionata la rotatoria. “Implementando ulteriormente la sicurezza di quel tratto di strada, particolarmente trafficato la sera – dichiara Di Luzio – avendo a cuore il tema della sicurezza e del decoro della città per migliorarne la visibilità nelle ore notturne, comunico di essere disponibile a realizzare a mie spese un impianto di illuminazione (già previsto in fase di progettazione) utilizzando corpi illuminanti a bassissimo consumo (led). Unico onere per il Comune resterà l’allacciamento dell’impianto alla rete elettrica pubblica esistente”.

Il titolare dell’Agenzia Italiana Assicurazioni evidenzia, inoltre, due criticità presenti nella zona della rotatoria in questione, “Ogni qual volta si presentano precipitazioni meteoriche – prosegue – si forma una grossa e profonda pozzanghera sul lato destro in direzione Bisceglie, dovuta ad una contropendenza rispetto alla direzione di scolo delle acque piovane. Inoltre la segnaletica orizzontale risulta non apposta correttamente, tanto da divenire pericolosa specialmente in corrispondenza dell’accesso privato del centro commerciale Lidl. Tanto mi premeva segnalare – conclude Giuseppe Di Luzio – al fine di una cordiale e fattiva collaborazione”.