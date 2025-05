Compagnia Dialettale Biscegliese, uno spot contro l’inciviltà ambientale

Bisceglie si mobilita contro l’inciviltà ambientale con una nuova campagna di comunicazione realizzata in collaborazione tra il Comune e Teknoservice, azienda responsabile del servizio di igiene urbana. L’obiettivo è chiaro: accendere il senso civico dei cittadini e contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti, fenomeno purtroppo ancora troppo diffuso, che deturpa il volto della città.

Fulcro dell’iniziativa è uno spot video, affiancato da una campagna affissioni, che ha visto il coinvolgimento della celebre Compagnia Dialettale Biscegliese. Il progetto è stato diretto da Uccio Carelli, volto amatissimo noto per interpretare Andrà (Andrea Di Dio). Al suo fianco, nomi d’eccezione come il presidente della compagnia Vincenzo Lopopolo (alias Pantaleo) e l’autore Pino Tatoli (Bartoluccio), insieme agli attori Francesco Mastrodonato (Gianni Di Dio) e Francesco Di Bitetto (la nonna Rosina).

La narrazione concepita dalla Compagnia Dialettale Biscegliese mira a mettere in evidente e stridente contrasto la bellezza di Bisceglie, con i suoi scorci e panorami magnifici, e lo scempio causato dalle cattive abitudini di alcuni incivili che con i loro comportamenti deturpano e sfregiano la Città. Leitmotiv, ovviamente, è l’utilizzo del vernacolo. Alla fine, sarà proprio Andea Di Dio, dopo una spiacevole sorpresa, a mostrare al figlio discolo Gianni come si differenzia, con l’appello a rispettare le regole, l’ambiente e la Città.

“Una Città pulita è possibile solo con il contributo di tutti noi e dipende innanzitutto dai nostri comportamenti”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. “Se non capiamo questo concetto, una volta per tutte, non potremo mai aspirare ad una Bisceglie senza carte per terra e rifiuti che si accumulano in alcuni punti. Per quanto si tratti di un elementare fondamento di civiltà, qualcuno si ostina a non capire che la nostra Città pulita diventa più bella, accogliente, ospitale e vivibile per tutti. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri figli. Così, affinché questo concetto, nella sua semplicità, sia diffuso e compreso, abbiamo chiesto il contributo della Compagnia Dialettale Biscegliese, che ringraziamo per la collaborazione”.

“Continuiamo ad utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per promuovere comportamenti corretti e censurare duramente l’abbandono illegale dei rifiuti, che, lo ricordiamo a tutti, è un reato”, ha aggiunto Angelo Consiglio, Assessore all’igiene urbana del Comune di Bisceglie. “Da un lato i controlli con video-trappole e ispezioni dei rifiuti con multe per i trasgressori e tolleranza zero, dall’altro l’informazione e la sensibilizzazione per far capire l’importanza dei comportamenti virtuosi e della collaborazione di tutti per un obiettivo che ci riguarda tutti”.