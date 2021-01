Commissione toponomastica, nominato nuovo esperto dopo dimissioni Acquaviva

Dopo le dimissioni della dott.ssa Loredana Acquaviva (attuale assessore dell’amministrazione Angarano), subentra come esperto nella commissione toponomastica la dott.ssa Margherita Pasquale. La nomina arriva dopo l’acquisizione del curriculum, “dal quale emergono le peculiarità connesse al proprio bagaglio di studi, esperienze professionali, impegno sociale e culturale, studio e conoscenza del contesto locale e della sua storia e tradizioni; il rispetto dei requisiti richiesti dalla citata norma regolamentare”.

La dott.ssa Pasquale affiancherà quindi il lavoro degli esperti precedentemente nominati: dott. Tommaso Fontana, prof.ssa Marcella Di Gregorio e dott. Luca De Ceglia. La commissione è stata costituita nel 2018, designando i due componenti di pertinenza nelle persone dei consiglieri Mauro Lorusso per la maggioranza e Francesco Spina per la minoranza. La commissione dura in carica sino a scadenza del Consiglio Comunale.