Commissione giudicatrice concorsi e selezioni, al via costituzione elenco esperti

Sull’albo pretorio del Comune di Bisceglie è stato pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di una commissione giudicatrice di pubblici concorsi e selezioni.

Entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2021 è possibile presentare la propria candidatura a far parte del gruppo di lavoro che giudicherà, mettendo in campo le competenze professionali acquisite, tutte le proposte e le candidature che giungono in occasione di bandi e concorsi.

Criteri, requisiti e come inviare la domanda sono visionabili sul documento qui allegato.