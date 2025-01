Commissione Comunale per le Pari Opportunità, avviso per l’elezione dei componenti

Il Comune di Bisceglie ha riaperto i termini dell’avviso pubblico per l’elezione dei componenti della Commissione Comunale per le Pari Opportunità. I membri saranno scelti tra persone in possesso di competenze ed esperienze significative nei diversi ambiti del sapere e della società civile, come giuridico, economico, politico, sociologico, psicologico, storico-artistico, associativo, lavorativo, sia sindacale che imprenditoriale, e in altri settori riconducibili alle funzioni della Commissione.

Gli interessati potranno presentare la propria candidatura entro il 4 febbraio 2025, inviando il modulo apposito, disponibile sul sito istituzionale del Comune (www.comune.bisceglie.bt.it), accompagnato da un documento di riconoscimento e dal curriculum vitae in formato europeo. Le domande dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo protocollogenerale@cert.comune.bisceglie.bt.it o consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale, in via Trento 8. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Le 27 candidature già risultate idonee in un precedente avviso pubblico per la stessa finalità resteranno valide e non sarà necessario aggiungere una nuova candidatura.

Il regolamento completo è disponibile nella sezione “Statuto e Regolamenti” del sito istituzionale. Per informazioni o chiarimenti, è possibile contattare i Servizi Sociali del Comune di Bisceglie tramite email all’indirizzo servizisociali@comune.bisceglie.bt.it o al numero 0803950307.