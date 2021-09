Commesse, rider, baby sitter, camerieri, pizzaioli, autisti. Offerte di lavoro a Bisceglie

Siti specializzati nell’offerta di lavoro hanno pubblicato annunci riguardanti il territorio di Bisceglie e città limitrofe.

Per nuova apertura Sali e Tabacchi si cercano due commessi che si occuperanno dell’accoglienza e della gestione della clientela (ricariche, pagamento fatturazioni, gioco del lotto). I candidati ideali hanno una spiccata dote comunicativa e predisposizione a lavorare al contatto con il pubblico. Dalla ricerca non è assolutamente esclusa la prima esperienza. L’annuncio è rivolto ad entrambi i sessi. Candidarsi allegando curriculum vitae qui.

Noto brand di abbigliamento donna, situato nel centro commerciale “Mongolfiera” di Molfetta, ricerca quattro addette alle vendite con pregressa esperienza nel settore dell’abbigliamento. La candidata ideale ha una forte passione per il mondo della moda ed è attenta alle esigenze della cliente al fine di fidelizzarla. Inoltre sa lavorare in team per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali e partecipare all’attività giornaliera del punto vendita. I candidati interessati possono inviare cv con foto e autorizzazione al trattamento dei dati personali qui.

Pizzeria cerca figure da inserire nell’organico: un cameriere, un aiuto pizzaiolo e un bevandino. Disponibilità a lavorare su turni. Candidarsi inviando cv qui.

Azienda grossista di prodotti per intolleranze ricerca operante nel settore trasporti e logistica a Bisceglie. Si richiede possibilmente patentino per carrello elevatore. Lavoro continuativo e possibilità di assunzione a tempo indeterminato anche part-time o a chiamata. Si predilige assunzione di personale con patenti professionali. Clicca qui per info.

Azienda italiana leader nel suo settore ricerca due commessi per gioielleria. Le figure selezionate si occuperanno dell’allestimento degli interni e delle vetrine, gestione della cassa e supporto alla clientela durante gli acquisti.

I candidati ideali hanno ottime doti relazionali e sono orientati al rapporto con il clienti. Orari di lavoro full time e disponibilità a lavorare nel fine settimana. Candidarsi inviando curriculum vitae. Sede di lavoro Bisceglie.

Bisceglie a Domicilio sta crescendo giorno per giorno e ricerca nuovi riders per effettuare le consegne in città. Tramite la nostra app rider si riceveranno tutte le informazioni necessarie per effettuare la consegna. Inizio immediato, orario flessibile, pagamenti per ordine consegnato. Qui le info.

Si ricerca una figura giovanile come baby sitter per un bambino dal lunedì al venerdì referenziata con esperienza contratto a norma di legge da definire in fase di colloquio con i genitori. Inviare c.v. con referenze e telefono per fissare un colloquio. Candidarsi qui.