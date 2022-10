Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre e Giornata Forze Armate / IL PROGRAMMA

Martedì 1° novembre, la Civica Amministrazione commemorerà i Caduti di tutte le guerre con una Santa Messa al Sacrario Militare del Cimitero comunale. La cerimonia liturgica sarà officiata alle ore 11 dall’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, Mons. Leonardo D’Ascenzo, alla presenza di Autorità civili e militari, cui seguirà la deposizione di corone d’alloro. Alto fu il prezzo di sangue pagato da Bisceglie nel corso dei due conflitti mondiali. Ben 430 furono i Caduti, con numerosi feriti e mutilati nella guerra del ’15-‘18 mentre al termine della Seconda guerra mondiale si contarono circa 300 Caduti biscegliesi. Molti gli invalidi e numerosi i militari dispersi sui vari fronti, di cui non si ebbero più notizie.

Venerdì 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, si terrà il consueto corteo che partirà da Palazzo di Città alle ore 10.00 e prevederà la deposizione di corone d’alloro alla lapide del Milite Ignoto in via Cardinale Dell’Olio e al monumento ai Caduti in piazza Vittorio Emanuele II, ove seguiranno la cerimonia dell’alza bandiera e la liturgia della parola. La manifestazione si concluderà con il saluto del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano. La cittadinanza è invitata a partecipare.