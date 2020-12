Comitato Progetto Uomo promuove iniziativa “Una Famiglia per la Vita”

In un momento storico in cui la crisi della natalità e della famiglia segnano inesorabilmente i tempi che stiamo vivendo, il Comitato Progetto Uomo propone una iniziativa in favore di chi è più in difficoltà.

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio – si legge nella nota. 29, 30 e 31 sono i numeri degli articoli della Costituzione Italiana cui fanno riferimento il Comitato Progetto Uomo O.d.V e la donazione “UNA FAMIGLIA PER LA VITA”, messa a disposizione da un benefattore.

Il dono consiste in una somma di 500 euro e sarà sorteggiato tra le famiglie che abbiano i seguenti requisiti:

– essere residenti nella città di Bisceglie;

– avere almeno 3 figli minorenni;

– possedere un reddito ISEE fino a 18.000 euro.

Per partecipare è necessario inviare al numero WhatsApp 3480459717 le foto dell’Attestazione Isee valida fino al 31 dicembre 2020 e della tessera sanitaria dell’ultimo nato o di un documento che certifichi l’attesa del terzo o successivo figlio.

Il sorteggio per l’attribuzione del dono avverrà pubblicamente, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, nella serata di domenica 4 gennaio 2021, in luogo e orario che saranno resi noti solo ai partecipanti.