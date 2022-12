Comitato Progetto Uomo presenta concorso “Segni del Natale in casa” / INFO

Il Comitato Progetto Uomo per la tutela della vita umana e della famiglia costituzionale, in occasione della ricorrenza del Santo Natale, organizza “SEGNI DEL NATALE IN CASA”, concorso di fotografia, disegni, poesie, riflessioni sul Natale per bambini, ragazzi e adolescenti di famiglie numerose.

“Finalità dell’iniziativa – si legge nella nota stampa – è quella di far cogliere il valore e il significato dei segni natalizi che arredano le nostre case in questo periodo, e come essi contribuiscano a creare un clima di serenità e di incontro tra familiari e amici; momenti di condivisione, di unità e di convivialità necessari per una vita pienamente umana. Il Natale, dunque, come incontro col Divino e con l’umano. I Segni sono importanti, ci segnano; ci aiutano nel camino della nostra esistenza, certi che nella riscoperta delle nostre radici troveremo la speranza per il nostro futuro”.

L’iniziativa è aperta a tutte le famiglie che abbiano i seguenti requisiti:

– residenza nella città di Bisceglie,

– presenza di almeno 3 figli a carico (considerando anche l’eventuale figlio in età prenatale)

– reddito ISEE non superiore a 18.000 euro.

Ci si può iscrivere al concorso entro venerdì 9 dicembre, inviando al numero Whatsapp 348.04.59.717 la foto del modello ISEE (prima pagina) e la foto del certificato di matrimonio (oppure dell’autocertificazione).

Gli elaborati potranno essere un breve testo, una foto, una poesia, una canzone, un disegno, un mini video. La loro consegna dovrà avvenire entro venerdì 30 dicembre 2022. Serata di premiazione prevista per giovedì 5 gennaio 2023.