“Comitato Progetto Uomo” organizza una distribuzione di beni primari per neonati

Iniziativa solidale, nel segno del valore sociale della maternità e della vita umana dal suo inizio, per il “Comitato Progetto Uomo” di Bisceglie, promotore di “Con noi scegli la vita”, distribuzione di prodotti alimentari ed igienici per sostegno ai neonati da zero a dodici mesi.

Alla distribuzione, che vede il patrocinio gratuito della Città di Bisceglie, potranno partecipare famiglie con ISEE fino a 7.500 euro.

La prenotazione obbligatoria è accessibile sino a venerdì 23 luglio, telefonando al numero 3480459717.

Il calendario prevede quattro date: