Comitato Progetto Uomo organizza incontro sul tema della famiglia naturale

ll Comitato Progetto Uomo ha organizzato un incontro dal titolo: “La Famiglia naturale: argine al nichilismo” previsto oggi, ore 18:00 a Bisceglie, in via dei Confezionisti n. 12.

Ospite della serata sarà il filosofo, saggista e opinionista italiano Diego Fusaro, fondatore a soli 16 anni del sito filosofico.net che ancora gestisce. L’ospite del Comitato Progetto Uomo insegna Storia della filosofia a Milano, presso l’Istituto alti studi strategici e politici (Iassp), dove è anche direttore del dipartimento di Filosofia politica. È attento studioso della storia del marxismo e dell’idealismo tedesco e italiano, nonché interprete controcorrente del presente. Fusaro collabora abitualmente con Il Fatto Quotidiano e Il Giornale d’Italia.

“Si approfondiranno – si legge nella nota – gli aspetti più importanti della famiglia naturale che oggi, ancora più di ieri, risulta essere uno dei pochi argini (forse l’unico) alla decadenza e alla distruzione di una società che sta perdendo sempre di più il senso di appartenenza e umanità che dovrebbe contraddistinguerla. Cercheremo di riflettere sulle cause che hanno portato alla banalizzazione della famiglia da parte di un establishment impegnato e interessato sempre di più a separarci dalla comunità che ci rendeva sicuramente più forti e meno ‘manovrabili’ e sulla necessità di riscoprire in essa una risorsa per contrastare il nulla in cui rischiamo di perderci. Dopo l’incresciosa vicenda del cantante Pòvia, per questa serata culturale non è stato chiesto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Pertanto, si ringrazia quanti vorranno liberamente contribuire alla realizzazione dell’evento.

L’ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 348.04.59.717, fino ad esaurimento dei posti.