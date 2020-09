Comitato Progetto Uomo organizza distribuzione gratuita beni per neonati

“Tutti a tavola!” è il nome dell’iniziativa firmata Comitato Progetto Uomo, organizzata con la Farmacia Silvestris nella giornata di lunedì 21 settembre dalle ore 18 alle ore 19, nei pressi della parrocchia di San Pietro.

Nonostante il periodo critico del lockdown, che ha visto la chiusura totale anche di scuole e chiese, il Comitato Progetto Uomo non si è fermato: oltre ad una collaborazione con la Protezione civile, il Comitato ha previsto servizi di vicinanza a tante famiglie biscegliesi con la distribuzione domiciliare e “l’Operazione Antivirus Buona Pappa”. Queste esperienze, infatti, hanno permesso di aiutare una realtà presente nel territorio, stando accanto alle famiglie in difficoltà e ai propri bambini, futuro della nostra città.

Su questo stesso ideale si basa anche l’iniziativa “Tutti a tavola!”: il centro d’aiuto per la maternità e la prima infanzia ha, infatti, organizzato una distribuzione gratuita di alimenti per neonati fino ai 12 mesi, che prevede omogeneizzati di frutta, verdura o carne, pappe e pastine e biscotti, e non solo.

Per coloro che vorranno ritirare i prodotti, occorrerà prenotarsi entro la giornata di oggi, 19 settembre, al numero 3480459717.