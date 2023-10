Comitato Progetto Uomo, le iniziative del mese di ottobre per mamme e famiglie

Riprendono le attività formative e assistenziali del “Comitato Progetto Uomo”, organizzazione di volontariato per la tutela della vita umana e della famiglia. L’associazione celebre proprio quest’anno il suo trentennale di vita. Fondata nel 1994, svolge attività di sostegno a favore delle donne e delle famiglie.

Queste le iniziative per il corrente mese: oggi venerdì 6 ottobre “Guardaroba Solidale” (distribuzione di abbigliamento per bambini 0-3 e oltre), venerdì 13 ottobre alle 19 “I migliori anni di progetto uomo” serata di incontro e di festa per le famiglie, venerdì 20 ottobre alle 9:15 e alle 10:30 “Noi al servizio della vita”, incontri per le mamme con bimbi da zero a 12 mesi e distribuzione di alimenti e prodotti igienici per i neonati.

Le iniziative sono rivolte a tutte le mamme e le famiglie di Bisceglie, per quelle non iscritte all’associazione è necessario prenotarsi al numero whatsapp 3480459717.

Anche per quest’anno, in mancanza di una propria sede, le attività si svolgeranno presso la biblioteca “don Michele Cafagna”. A tal proposito, si ringraziano il parroco don Pasquale Bovio e la comunità parrocchiale di Santa Caterina da Siena per la generosa accoglienza.