Comitato Progetto Uomo indice distribuzione straordinaria prodotti per neonati / INFO

Il Comitato Progetto Uomo, in occasione dei festeggiamenti alla chiesa Santa Caterina da Siena, indice una distribuzione straordinaria di prodotti igienici per i neonati di Bisceglie.

L’iniziativa, denominata “Caterina, una donna per la vita e per la pace”, si terrà nei giorni 27, 28 e 29 aprile dalle ore 10 alle ore 12, presso la biblioteca parrocchiale “don Michele Cafagna”.

I responsabili fanno sapere che, “Sono disponibili: pannolini taglia 2,3,4,5,6; salviettine detergenti; latte in polvere e liquido n.1,2,3,4; creme, pappe e pastine; omogeneizzati di carne, frutta, pesce, verdure; biscotti. Si ringraziano per la gentile collaborazione la Fondazione Megamark e la Caritas cittadina”.

All’evento possono partecipare tutte le mamme di Bisceglie con bimbi fino all’età di 24 mesi. È necessario prenotarsi al numero 3480459717 entro il 25 aprile.

Il Comitato Progetto Uomo, inoltre, intende ringraziare “il parroco don Pasquale Bovio e la comunità parrocchiale di Santa Caterina per la spontanea ospitalità offertaci per l’intero 2022. Per il terzo anno consecutivo, infatti, siamo in giro per la città, con la speranza di poter rientrare nella sede storica di Progetto Uomo. Amichevolmente ospitati negli anni passati dalla Comunità “Arca dell’Alleanza” e poi dall’Associazione “Roma Intangibile“, siamo tornati nel quartiere dal quale eravamo partiti. Sperando di poter rientrare nel sottopalestra della Scuola Caputi – prosegue – auspichiamo che i lavori di ristrutturazione dei suddetti locali siano ripresi e conclusi al più presto”.

“Naturalmente, confermiamo la nostra piena collaborazione con l’Amministrazione Comunale affinché quei locali vengano resi fruibili non solo dalla nostra Associazione ma primariamente dalla stessa Istituzione Scolastica, che necessita di spazi adeguati per le esigenze del personale docente, nonché da quanti abbiano bisogno di spazi per incontri e conferenze. Insomma – concludono gli esponenti del Comitato Progetto Uomo rappresentati da Mimmo Quatela – sogniamo di dar vita ad un Centro socio-culturale a beneficio dell’intera città. Noi siamo pronti ad offrire il nostro fattivo contributo”.