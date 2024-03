Comitato Progetto Uomo, il programma delle iniziative per mamme e famiglie di Bisceglie

L’Associazione Comitato Progetto Uomo celebra il suo trentennale di vita. Fondata nel 1994 l’Associazione svolge attività di sostegno a favore delle donne in maternità e delle famiglie fondate sul matrimonio (art. 29 Costituzione Italiana). Grazie alla presenza discreta e fattiva dei volontari, quanti fanno riferimento ai suoi servizi trovano nell’Associazione un ambiente accogliente, che predispone ad intessere relazioni di vicendevole amicizia e talvolta anche di collaborazione alla stessa vita associativa.

Per il mese di marzo sono programmate iniziative rivolte alle mamme e alle famiglie di Bisceglie; per partecipare è necessario prenotarsi al numero WhatsApp: 3480459717.

MERCOLEDÌ 13 MARZO (ore 9,30-11,00): “GUARDAROBA SOLIDALE” distribuzione di abbigliamento nuovo e seminuovo per bambini 0-3 anni e oltre;

SABATO 16 MARZO (ore 19,00): “ANCHE DI PAPÀ CE N’È UNO SOLO” serata d’incontro per le Famiglie, in occasione della Festa del Papà;

LUNEDÌ 25 MARZO (ore 10,00): “GIORNATA DEL CONCEPITO”, incontro per le mamme con bimbi da zero a 12 mesi d’età e distribuzione di alimenti e prodotti igienici per i neonati (latte, pappe, pastine, omogeneizzati di carne, pesce, verdure, frutta, biscotti; salviettine, pannolini) .

In mancanza di una propria sede, le attività si svolgeranno presso la biblioteca “don Michele Cafagna”, messa a disposizione dal parroco don Pasquale Bovio e dalla comunità parrocchiale di Santa Caterina da Siena.