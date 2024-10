Comitato Progetto Uomo, il calendario degli eventi previsti ad ottobre

Dopo i festeggiamenti per il trentennale, il Comitato Progetto Uomo riprende le sue ordinarie attività.

“I venti di guerra che soffiano in Europa e nel mondo, dove chi paga i costi più alti di questa pazzia sono le famiglie e i bambini di tutti gli schieramenti, ci interpellano ad esprimere il nostro pubblico disgusto – affermano gli esponenti del Comitato – in merito alla partecipazione diretta o indiretta dell’Italia alle azioni di guerra. In tale situazione, sentiamo ancora più nostro il dettato dell’11 articolo della Costituzione italiana che sancisce “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Forti di tale riferimento etico, auspichiamo che il Governo Italiano reclami per sé un ruolo di costruttore di pace anche all’interno delle attuali (e forse ormai obsolete) alleanze militari e chiediamo che l’intero Consiglio Comunale della nostra Città si esprima in tal senso, con un appropriato ordine del giorno. Per ciò che è nelle nostre limitate possibilità, porteremo anche questa tematica all’interno dei nostri gruppi, partendo da una riflessione di Madre Teresa di Calcutta per dire: no all’aborto no alla guerra”.

Comitato Progetto Uomo che ha stilato il programma degli eventi previsti nel mese di ottobre:

Sabato 12 ottobre, FAMIGLIE A CENA PER UN NUOVO CAMMINO: momento di convivialità organizzato dal gruppo “Famiglie per la Vita”;

Mercoledì 16 ottobre, “OGNI MAMMA È PER LA PACE” – incontro per gestanti e mamme con bimbi zero – dodici mesi e distribuzione di prodotti per neonati;

Sabato 26 ottobre, “FACCIAMO LA PACE”: attività ludiche e di laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni.

Per partecipare e conoscere la sede e l’orario delle singole iniziative, è necessario prenotarsi al numero 348 04 59 717.