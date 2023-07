Comitato Feste Patronali propone contest artistico “Momenti di festa” / DETTAGLI

Tra le iniziative legate ai festeggiamenti patronali in onore dei Santi Martiri Mauro Sergio e Pantaleo il Comitato Feste promuove il contest artistico “Momenti di festa”.

Attraverso il concorso artistico l’ente organizzatore diocesano vuole imprimere nella memoria artistica i momenti che caratterizzano la festa patronale in tutte le sue sfaccettature. L’invito a partecipare è rivolto ai cittadini di tutte le età che vogliano mettersi in gioco per fermare attraverso le opere quelle che sono le peculiarità di una festa popolare pugliese che unisce la devozione al folklore e la tradizione all’innovazione.

Il regolamento redatto riporta le modalità di iscrizione, di partecipazione e di svolgimento.

Per partecipare al contest è necessario inviare la propria adesione alla mail: stampa.comitatofestebisceglie@gmail.com entro e non oltre le ore 23:59 del 27 luglio.