Comitato Feste Patronali organizza raccolta di oblazioni porta a porta

Il Comitato Feste Patronali comunica che nei prossimi giorni prenderà ufficialmente il via la raccolta di oblazioni porta a porta, finalizzata a sostenere l’organizzazione dei tradizionali festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Patroni Mauro Vescovo, Sergio e Pantaleone per la festa della Beata Vergine Maria Addolorata.

Gli operatori incaricati dal comitato saranno muniti di apposito badge identificativo e per ogni donazione ricevuta, verrà rilasciata regolare ricevuta numerata, come garanzia di trasparenza e correttezza.

«La raccolta delle oblazioni è un momento importante che ci permette di organizzare una festa sobria ed elegante per tutta la nostra comunità nel rispetto della tradizione», dichiara il Presidente del Comitato, Pierpaolo Sinigaglia. «Un grazie a tutti i volontari che nei prossimi giorni faranno uno straordinario lavoro di raccolta. Confidiamo nel consueto spirito di partecipazione e generosità dei nostri concittadini, che rappresentano il cuore pulsante della festa».

Il Comitato invita la cittadinanza a collaborare con fiducia e a rivolgersi direttamente ai canali social per eventuali segnalazioni o richieste di chiarimento. È inoltre possibile lasciare, in forma anonima, la propria offerta nei salvadanai presenti presso le attività commerciali biscegliesi oppure effettuare un bonifico sul conto corrente intestato al Comitato Festa Patronali Bisceglie all’IBAN: IT72P0103041361000003192907