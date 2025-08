Comitato Feste Patronali lancia due contest per la celebrazione dei Santi

La città di Bisceglie si prepara a vivere la Festa Patronale, in programma dall’8 al 12 agosto. Per rendere ancora più partecipativa e sentita la celebrazione dei Santi Martiri Patroni, il Comitato Feste Patronali ha lanciato due iniziative pensate per coinvolgere giovani, famiglie e biscegliesi residenti fuori città, portando la tradizione nel cuore di tutti.

Dall’8 all’11 agosto, il contest fotografico #ScattidiFesta animerà Instagram con gli scatti più belli della festa. Partecipare è semplice: basta seguire il profilo ufficiale del Comitato Feste Patronali (@festepatronali_bisceglie), pubblicare una storia che ritragga un momento significativo della festa, taggare l’account e inserire l’hashtag #ScattidiFesta. La storia che riceverà il maggior numero di “like” sarà premiata durante la serata conclusiva del 12 agosto.

Dal 1° al 12 agosto, i cittadini di Bisceglie sono invitati a partecipare al contest “Segni di fede sulle strade dei Santi”, decorando balconi, finestre, portoni ed edicole votive lungo i percorsi processionali con drappi, fiori, luminarie e icone religiose. Una giuria valuterà le decorazioni e premierà l’allestimento più significativo con un’immagine dei Santi Patroni in tiratura limitata. Per segnalare la propria partecipazione è sufficiente inviare un messaggio al numero 3408066306.

Queste due iniziative mirano a rafforzare il legame tra la comunità e le sue radici, stimolando la creatività e l’orgoglio cittadino. «La nostra festa vuole essere esperienza viva e partecipata – ha dichiarato Giovanni Bufo, segretario del Comitato –. I social ci aiuteranno a coinvolgere i giovani, mentre le decorazioni raccontano il cuore della nostra comunità».

Il Comitato ha inoltre ricordato che è in corso la raccolta delle oblazioni porta a porta. È possibile contribuire anche lasciando offerte anonime nei salvadanai presenti nelle attività commerciali o effettuando un bonifico al Comitato Feste Patronali Bisceglie (IBAN: IT72P0103041361000003192907).