Comincia il percorso in Questura per due giovani neo Commissari biscegliesi

Due giovani Commissari biscegliesi sono stati assegnati alle rispettive Questure nelle scorse settimane al termine del corso per funzionari della Polizia di Stato e conseguito il master di secondo livello in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza”.

Alla Questura di Brescia, dopo il percorso di studi biennale, è giunta la dottoressa Francesca Pellegrini (foto slider), biscegliese classe 1994 al suo primo incarico da Commissario di Polizia. Dopo la Laurea in Giurisprudenza, conseguita all’Università degli Studi di Bari, il neo Commissario Pellegrini ha passato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato e ha lavorato come funzionario amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Adesso da Brescia parte un nuovo e stimolante percorso.

Questura di Ravenna, invece, per il neo Commissario dottor Giovanni Foresio (foto in basso a destra), classe 1993 originario di Bisceglie, anche lui laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Bari, è assegnato all’Ufficio Immigrazione della Questura dove sostituirà il Commissario Giuseppe Di Bitetto, ora in quiescenza.