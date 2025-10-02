Comincia il ministero di don Francesco Dell’Orco, nuovo parroco di San Lorenzo

Sabato 4 ottobre, alle ore 19.30, la comunità di San Lorenzo a Bisceglie vivrà un momento di particolare intensità spirituale con l’inizio del ministero di don Francesco Dell’Orco come nuovo parroco e di don Salvatore Scaringella come vicario parrocchiale. La celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo, sancirà il passaggio di consegne da don Ferdinando Cascella, cui va il ringraziamento della comunità per il servizio svolto.

Don Francesco Dell’Orco, nato a Bisceglie nel 1973 e ordinato sacerdote nel 1997, vanta un percorso ricco di esperienze pastorali e accademiche. Dopo aver conseguito perfezionamenti e titoli in bioetica e teologia pastorale sanitaria presso istituti di prestigio come l’Università Cattolica e il Camillianum di Roma, ha svolto un lungo servizio presso la Casa della Divina Provvidenza – Opera Don Uva. Primo parroco della comunità Stella Maris, è stato in seguito assistente pastorale all’Università Cattolica del Sacro Cuore – Policlinico Gemelli. Dal 2022 al 2025 ha guidato la parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli e dal 1° settembre è parroco di San Lorenzo. Autore di testi di spiritualità, ricopre anche il ruolo di assistente spirituale dei medici cattolici di Trani-Bisceglie.

Al suo fianco opererà don Salvatore Scaringella, giovane sacerdote originario di Corato, nato nel 1996 e ordinato presbitero nel 2024. Dopo la formazione in filosofia e teologia presso il Pontificio Seminario e la Facoltà Teologica Pugliese, ha iniziato il suo ministero come collaboratore e vice parroco in diverse comunità di Bisceglie, tra cui Madonna di Passavia e Santa Maria di Costantinopoli. Attualmente è vice parroco di San Lorenzo e assistente spirituale dei gruppi di preghiera Padre Pio, oltre a collaborare con l’ufficio amministrativo diocesano.

La celebrazione del 4 ottobre rappresenterà non solo l’inizio di un nuovo cammino pastorale per la parrocchia di San Lorenzo, ma anche un momento di condivisione e rinnovata fiducia per tutta la comunità biscegliese, che accoglierà i due sacerdoti con gioia e speranza.